ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого

Американцы призывают граждан делиться информацией с контрразведкой США.

ФБР запустило рекламу в Facebook на русском языке с фото Владимира Высоцкого. Американцы призывают к сотрудничеству. Для этого иностранцы используют кадр из советского фильма "Место встречи изменить нельзя".

В данной киноленте Высоцкий исполнял роль капитана Московского уголовного розыска Глеба Жеглова. Под снимком есть надпись: "Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого". При переходе на гиперссылку пользователя направляет на сайт контрразведки ФБР. На русском и английском языках там призывают поделиться информацией, необходимой для обеспечения безопасности страны. В ФБР напомнили, что для источника сведений разговор будет конфиденциален и проведен в доверительной обстановке.

Ранее Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге.

Фото: Facebook

