Он заявил, что Россия будет также проявлять содействие в борьбе против террористов.

Владимир Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге. Это произошло во время заседании коллегии ФСБ России. Об этом сообщили в "ТАССе". Президент напомнил, что информация от западных коллег помогла предотвратить трагедию. Речь идет о мероприятиях, которые готовили в Северной столице двое молодых людей.

Благодаря своевременным сведениям задержаны люди, которые готовили кровавые теракты в новогодние праздники заявил политик

Подозреваемых задержали 27 декабря 2019 года. Фигуранты расследования входят в запрещенную в РФ террористическую организацию ИГ. Путин добавил, что ФСБ следует сотрудничать с ФБР США ради обмена сведениями о террористах. Он признал, что Запад проявил солидарность в борьбе с общей угрозой. Россия будет отвечать Вашингтону тем же.

Ранее ЦИК создаст участки на рабочих местах во время голосования по изменениям в Конституции.

Видео: YouTube/S. K. ARABEY