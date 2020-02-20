Владимир Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге. Это произошло во время заседании коллегии ФСБ России. Об этом сообщили в "ТАССе". Президент напомнил, что информация от западных коллег помогла предотвратить трагедию. Речь идет о мероприятиях, которые готовили в Северной столице двое молодых людей.
Благодаря своевременным сведениям задержаны люди, которые готовили кровавые теракты в новогодние праздники
заявил политик
Подозреваемых задержали 27 декабря 2019 года. Фигуранты расследования входят в запрещенную в РФ террористическую организацию ИГ. Путин добавил, что ФСБ следует сотрудничать с ФБР США ради обмена сведениями о террористах. Он признал, что Запад проявил солидарность в борьбе с общей угрозой. Россия будет отвечать Вашингтону тем же.
Ранее ЦИК создаст участки на рабочих местах во время голосования по изменениям в Конституции.
Видео: YouTube/S. K. ARABEY
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Вопрос - как америкосы могут знать о теракте? Наши не знают, а они легко. Только если сами руководили процессом через свое посольство, и сдали инфу по политическим мотивам.