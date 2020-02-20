ЦИК создаст участки на рабочих местах во время голосования по изменениям в Конституции

Проголосовать смогут даже те, кто живет за рубежом.

ЦИК создаст дополнительные участки на рабочих местах во время голосования по изменениям в Конституции. Об этом сообщил заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев во время заседания рабочей группы.

Там, где количество этих людей... 200, 300 или 400, мы считаем, что допустимо образование допучастков объяснил специалист

Они будут функционировать по такому же принципу, как и основные. Спикер добавил, что высказать свою позицию также смогут россияне, живущие за границей. Сейчас этот вопрос прорабатывается совместно с представителями МИДа России. Для данной категории голосующих будут подготовлены бюллетени с такой же степенью защиты, как внутри России.

Ранее Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию.

Видео: ЦИК РФ