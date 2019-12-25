Он назначил ответственных.

Владимир Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию. Президент РФ назначил ответственных за проведение мероприятия. Основная роль в организации всероссийского голосования ложится на ЦИК. Об этом сообщили в "ТАСС".

Ранее Элла Памфилова заявила, что известна оценочная стоимость подобной кампании. Ее можно сопоставить с расходами, которые ушли на выборы президента России. Тогда государство потратило более 14 млрд рублей

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин поддержал внесение в Конституцию запрета на отчуждение земель.

Фото: Piter.tv

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