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Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию
Сегодня, 12:54
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lesjasap

Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию

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Он назначил ответственных.

Владимир Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию. Президент РФ назначил ответственных за проведение мероприятия. Основная роль в организации всероссийского голосования ложится на ЦИК. Об этом сообщили в "ТАСС".

Ранее Элла Памфилова заявила, что известна оценочная стоимость подобной кампании. Ее можно сопоставить с  расходами, которые ушли на выборы президента России. Тогда государство потратило более 14 млрд рублей

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин поддержал внесение в Конституцию запрета на отчуждение земель.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/
 

Теги: владимир путин, голосование, конституция, правки, цик
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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