Сенатор Уоррен вышла из президентской гонки в США

Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен вышла из президентской гонки в США. Об этом она рассказала журналистам.
При этом Уоррен сообщила, что будет продолжать политическую борьбу за интересы трудящихся страны.
- Эта борьба является смыслом моей жизни и останется таковой, - сказала сенатор.
Она призвала американцев набраться терпения, отвечая на вопрос о дальнейших планах. Теперь Уоррен должна поддержать кого-то из кандидатов от Демократической партии.
Накануне она созванивалась минувшей ночью с бывшим вице-президентом Джозефом Байденом.
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