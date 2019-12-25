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Сенатор Уоррен вышла из президентской гонки в США
Сегодня, 10:05
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matveyvn

Сенатор Уоррен вышла из президентской гонки в США

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Она заявила, что политическая борьба является смыслом её жизни.

Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен вышла из президентской гонки в США. Об этом она рассказала журналистам.

При этом Уоррен сообщила, что будет продолжать политическую борьбу за интересы трудящихся страны.

- Эта борьба является смыслом моей жизни и останется таковой, - сказала сенатор. 

Она призвала американцев набраться терпения, отвечая на вопрос о дальнейших планах. Теперь Уоррен должна поддержать кого-то из кандидатов от Демократической партии.

Накануне она созванивалась минувшей ночью с бывшим вице-президентом Джозефом Байденом.

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Теги: выборы президента сша, предвыборная гонка, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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