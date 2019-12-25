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Си Цзиньпин призвал китайцев экономить еду
Сегодня, 9:59
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Си Цзиньпин призвал китайцев экономить еду

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Председатель КНР ужаснулся расточительностью китайцев в еде.

Глава Китая Си Цзиньпин призвал китайцев прекратить расточительство в еде и начать экономить. Об этом сообщили журналисты из информационного агентства "Синьхуа" со ссылкой на местного лидера. Политик заметил, что его огорчает и ужасает расточительное отношение граждан КНР к продуктам питания. Он заметил, что риски в области продовольственной безопасности в стране не исчезли.

Необходимо укрепить законодательство, усилить надзор, принять эффективные меры, создать долгосрочный механизм и решительно пресекать излишние траты продовольствия

сообщение Си Цзиньпина

Глава Китая отметил, что правительство ведет последовательную пропагандистскую работу по данной проблеме. Чиновники хотят привить населению привычку умеренности в еде. В Китае надеются, что расточительство станет постыдным, а экономия на продуктах - почетным явлением.

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Видео: YT / settime2588, WHO

 

Теги: китай, си цзиньпин, экономия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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