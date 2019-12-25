Шведские ученые сделали неожиданные открытия в изучении флоры кишечника жирафов

Кишечные бактерии жирафов в первую очередь определяются не тем, что они едят, а тем, к какому виду они принадлежат. Это показано в новом исследовании, проведённом в Уппсальском университете и Университете Брауна, в котором учёные проанализировали связь между рационом и микрофлорой кишечника у трёх видов жирафов в Кении. Исследование также предоставляет новые знания, которые могут помочь обеспечить продовольствием исчезающие виды жирафов.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Global Ecology and Conservation, учёные проанализировали взаимосвязь между рационом и микробиомом, или кишечной флорой, жирафов в Кении. Секвенировав ДНК растений и бактерий из образцов фекалий, они смогли изучить как бактериальный состав кишечника, так и то, какие растения едят дикие жирафы.

Видоспецифичная кишечная флора у жирафов

Исследователи собрали образцы у трёх разных видов жирафов: сетчатого жирафа, масайского жирафа и северного жирафа, которые обитают в Кении на экваторе. Они обнаружили, что микробиом в первую очередь определяется видом, к которому принадлежит животное, а не тем, что оно ест. Отдельный анализ подмножеств данных, содержащих дополнительную информацию о возрастной группе и поле, не выявил значимых различий в рационе между взрослыми особями и молодью, а также между самцами и самками.

Элин Видевалл, исследовательница из Уппсальского университета и ведущий автор исследования. сообщила, что соавторы исследования ожидали, что у жирафов с похожим рационом будет похожий микробиом. Однаков реальности ученые не обнаружили такой связи. Вместо этого специалисты увидели, что у жирафов, по-видимому, сохраняется видовой микробиом, даже если представители одного вида могут питаться совершенно разными растениями. Этот вывод говорит о том, что микробиом может иметь эволюционную составляющую, которую наука ещё не до конца понимает.

Важно для сохранения находящихся под угрозой исчезновения жирафов

География также сыграла важную роль в том, чем они питались. Жирафы одного и того же вида потребляли разные виды пищи в зависимости от того, где они жили. Поскольку все три вида находятся под угрозой исчезновения, любые сведения о том, чем они питаются, могут быть важной информацией, особенно при планировании того, какие территории важно сохранить, чтобы обеспечить им доступ к пище.

Мы начали это исследование как международное сотрудничество между учёными и специалистами по охране природы. Мы надеемся, что наше исследование поможет лучше понять рацион жирафов и поддержать их сохранение. Тайлер Карцинель, доцент Брауновского университета и старший автор исследования

Будущие исследования степени, в которой богатые кишечными микробами таксоны жирафов функционально избыточны — в отличие от обеспечения дополнительной функциональности, — могут помочь выяснить, придает ли каждый из них функциональную новизну своим хозяевам. Если бы в таких исследованиях участвовали свободноживущие животные, они были бы наиболее убедительными, если бы сопровождались оценкой состава рациона и избирательности в питании. Для такого анализа потребовалось бы количественное определение доступности таксонов растений, и в этом помогли бы данные о кормовых качествах растений для конкретных видов. По-прежнему сложной задачей для ученых будет изучение крупных травоядных млекопитающих как высокомобильных животных с относительно длительным временем прохождения пищи через кишечник, что затрудняет выявление сложных взаимодействий на основе анализа рациона и микробиома. Однако некоторые из этих трудностей могут исчезнуть по мере того, как анализ ДНК становится всё более экономичным, а качество справочных баз данных, доступных для интерпретации результатов, продолжает улучшаться. В долгосрочной перспективе некоторые специалисты по охране дикой природы смогут делать более точные выводы, отслеживая животных с помощью GPS, систематически контролируя доступность пищи и замораживая образцы фекалий. Долгосрочные данные могут значительно улучшить работу по выявлению факторов окружающей среды и повысить эффективность доступных вариантов управления в ответ на изменения.

Физические упражнения могут увеличить выживаемость при раке толстой кишки.

Фото: pxhere.com