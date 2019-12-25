Физические упражнения могут увеличить выживаемость при раке толстой кишки

Исследование опубликовано в научном издании CANCER.

Согласно недавнему исследованию, опубликованному Wiley онлайн в популярном научном издании CANCER, рецензируемом журнале Американского онкологического общества, физическая активность может помочь людям, пережившим рак толстой кишки, достичь показателей долгосрочной выживаемости, аналогичных показателям людей из общей популяции.

Люди с раком толстой кишки сталкиваются с более высокими показателями преждевременной смертности, чем люди в общей популяции с аналогичными характеристиками, такими как возраст и пол. Чтобы оценить, могут ли физические упражнения уменьшить это неравенство, исследователи проанализировали данные двух исследований после лечения пациентов с раком толстой кишки 3 стадии, в которых приняли участие в общей сложности 2875 пациентов, которые самостоятельно сообщили о физической активности после операции по удалению рака и химиотерапии. Исследователи также изучили данные о сопоставимой общей популяции из Национального центра статистики здравоохранения. Для всех участников физическая активность была основана на метаболическом эквиваленте (MET) часов в неделю. При этом в рекомендациях по здоровому образу жизни рекомендуется 150 минут физических упражнений средней интенсивности в неделю, что соответствует примерно 8 часам в неделю.

При анализе данных первого исследования (CALGB 89803) у пациентов, которые были живы через три года после лечения рака, у тех, кто потреблял менее 3,0 МЕТ-часов в неделю, показатели общей выживаемости в течение последующих 3 лет были на 17,1% ниже, чем у сопоставимой общей популяции, но у тех, кто потреблял более 18,0 МЕТ-часов в неделю, показатели общей выживаемости в течение последующих 3 лет были ниже на 3,5%, чем у сопоставимой общей популяции. Во втором исследовании (CALGB 80702) среди пациентов, которые были живы через три года, у тех, кто тратил менее 3,0 и более 18,0 МЕТ-часов в неделю, общая выживаемость в течение последующих 3 лет была на 10,8% и 4,4% ниже, чем в общей популяции, соответственно.

В объединённом анализе двух исследований среди 1908 пациентов, которые были живы и не имели рецидивов рака в течение трёх лет, у тех, кто тренировался менее 3,0 и более 18,0 МЕТ-часов в неделю, показатели общей выживаемости в течение последующих 3 лет были на 3,1% ниже и на 2,9% выше, чем у контрольной группы, соответственно. Таким образом, выжившие после рака, у которых к третьему году не было рецидивов и которые регулярно занимались спортом, имели показатели общей выживаемости даже выше, чем у контрольной группы.

Эта новая информация может помочь пациентам с раком толстой кишки понять, как факторы, которые они могут контролировать, — уровень их физической активности — могут существенно повлиять на их долгосрочный прогноз. Джастин С. Браун, ведущий автор исследования, доктор философии, из Центра биомедицинских исследований Пеннингтона и Центра медицинских наук Университета штата Луизиана

Эксперт указал в тексте работы на то, что медицинские работники, специалисты в области общественного здравоохранения и политики всегда ищут новые способы рассказать о преимуществах здорового образа жизни. Количественная оценка того, как физическая активность может помочь пациенту с раком толстой кишки прожить столько же, сколько его друзья и родственники без рака, может стать простым, но важным источником информации, который поможет всем понять пользу физической активности для здоровья.

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