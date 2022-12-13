Шойгу заявил о готовности Минобороны оперативно и жестко реагировать на диверсии Украины

Глава Минобороны России рассказал об операции по ликвидации украинских диверсантов.

Российские военнослужащие будут предельно жестко отвечать в случае последующих украинских диверсий, которые киевский режим решит совершить по примеру нападения на территорию Белгородской области. Соответствующее заявление в рамках выступления на профильной коллегии оборонного ведомства сделал Сергей Шойгу. Эксперт пояснил, что противоправная деятельность противника была остановлена при поддержке авиации, артиллерии и боевых подразделений по прикрытию государственной границе от Западного военного округа. Диверсанты ВСу были разгромлены, а остатки - отброшены на территорию соседней страны, где по ним был совершен удар.

Уничтожено более 70 украинских террористов, а также автомобильная и бронетанковая техника. На подобные действия украинских боевиков и в дальнейшем будем реагировать оперативно и предельно жестко. Сергей Шойгу, министр по обороны РФ

Шойгу назвал атаку диверсантов в Белгородской области терактом.

Фото и видео: Минобороны России