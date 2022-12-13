По его словам, благодаря совместным действиям российских войск диверсантов заблокировали и разгромили.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал атаку диверсантов в Белгородской области терактом. Об этом он заявил во время коллегии военного ведомства.

По словам Шойгу, благодаря совместным действиям российских войск диверсантов заблокировали и разгромили. Он добавил, что их остатки отбросили на территорию Украины, где по ним вели огонь вплоть до полной ликвидации. Также глава Минобороны отметил, что всего было уничтожено более 70 украинских террористов.

На подобные действия украинских боевиков и в дальнейшем будем реагировать оперативно и предельно жестко. Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Ранее мы сообщали, что Шойгу проинспектировал пункт управления войсками на Запорожском направлении.

Видео: Минобороны России