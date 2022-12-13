Шойгу проинспектировал пункт управления войсками на Запорожском направлении

Глава Минобороны оценил работу "Востока" на СВО.

Глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу проинспектировал в зоне проведения специальной военной операции передовой пункт управления одного из объединений. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы ведомства. Специалисты пояснили, что речь идет о проверке группировки сил "Восток", расположенных на Запорожском направлении. Генерал поблагодарил бойцов за работу и вручил отличившимся государственные награды за самоотверженности, отвагу и героизм. В частности, представители "Востока" получили из рук Шойгу ордена Мужества, знаки отличия "Георгиевский крест" и медали "За отвагу".

Высокие награды, — это высокая оценка вашего ратного труда. Благодарю вас за это. Надеюсь вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, на благо ее народа! Поздравляю вас, и берегите себя! Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

Дополнительно министр выслцшал доклады командующего группировкой "Восток" и офицеров штаба по текущей обстановке в регионе, работе противника и реализации боевых задач по тактическим направлениям СВО.

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Фото и видео: Минобороны России