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Минобороны РФ: российские войска нанесли удары по складам иностранного оружия на Украине
Сегодня, 14:48
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Минобороны РФ: российские войска нанесли удары по складам иностранного оружия на Украине

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В результате ударов уничтожены значительные запасы вооружения и боеприпасов украинских войск.

Вооруженные силы России нанесли удары по складам иностранного оружия на Украине. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Удары были нанесены в ночь на 18 мая высокоточным оружием большой дальности. Кроме того, российские войска поразили резервы противника. В результате ударов уничтожены значительные запасы вооружения и боеприпасов украинских войск.

Ранее мы сообщали, что Шойгу проверил организацию подготовки контрактников на полигонах ЗВО.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, игорь конашенков, минобороны россии, склад вооружения, украина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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