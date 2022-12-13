Минобороны РФ: российские войска нанесли удары по складам иностранного оружия на Украине

В результате ударов уничтожены значительные запасы вооружения и боеприпасов украинских войск.

Вооруженные силы России нанесли удары по складам иностранного оружия на Украине. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Удары были нанесены в ночь на 18 мая высокоточным оружием большой дальности. Кроме того, российские войска поразили резервы противника. В результате ударов уничтожены значительные запасы вооружения и боеприпасов украинских войск.

Ранее мы сообщали, что Шойгу проверил организацию подготовки контрактников на полигонах ЗВО.

Видео: Минобороны России