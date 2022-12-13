Минобороны РФ: российские войска нанесли удары по складам иностранного оружия на Украине

Вооруженные силы России нанесли удары по складам иностранного оружия на Украине. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Удары были нанесены в ночь на 18 мая высокоточным оружием большой дальности. Кроме того, российские войска поразили резервы противника. В результате ударов уничтожены значительные запасы вооружения и боеприпасов украинских войск.
Ранее мы сообщали, что Шойгу проверил организацию подготовки контрактников на полигонах ЗВО.
Видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все