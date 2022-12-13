Шойгу проверил организацию подготовки контрактников на полигонах ЗВО

Министра по обороне сопровождал Олег Салюков.

Российский министр по обороне Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки представителей контрактной службы на полигонах Западного военного округа (ЗВО). Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне РФ. Известно, что главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил России зачитал высокопоставленному гостю доклад о проделанной работе. Эксперт пояснил генералу, что все тренировки и прочие мероприятия ведутся под руководством офицеров, обладающих реальным боевым опытом в зоне проведения специальной военной операции. Занятия организованы при учете особенностей применения противников западных образов вооружения.

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих, поступивших на военную службу по контракту, на полигонах ЗВО. пресс-служба Минобороны России

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Фото и видео: Минобороны России