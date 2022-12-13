Вертолеты Ми-8 ЦВО сбросили около 500 тонн воды в ходе тушения пожаров в Свердловской области

Министерство по обороне показало кадры выполнения заданий по ликвидации лесных пожаров на Урале.

С начала оказания поддержки региональным властям и экстренным ведомствам летчики армейской авиации Центрального военного округа в общей сложности локализовали более 20 очагов природных пожаров. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы Министерства по обороне России. Специалисты пояснили, что экипажам транспортно-боевых вертолетов Ми-8 удалось сбросить около 500 тонн воды на лесные возгорания, которые распространились по южной части Свердловской области. Известно, что воздушные суда оборудованы водосливными устройствами ВСУ-5. За пару дней произведено свыше 150 сбросов воды на очаги воспламенения вблизи населенных пунктов Полевская и Большая Грязнуха. За каждую смену военные экипажи на Ми-8 реализуют до 18 сливов воды.

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Фото и видео: Минобороны России