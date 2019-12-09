Шойгу поручил увеличить число кораблей с "Калибрами" и "Цирконами"

Глава минобороны дал поручение ВМФ.

Сергей Шойгу поручил увеличить число боевых кораблей с крылатыми ракетами "Калибр" и гиперзвуковыми "Цирконами". По данным "РИА Новостей", министр обороны объявил об этом на селекторном совещании.

В составе Военно-морского флота необходимо увеличить количество кораблей дальней морской зоны прокомментировал эксперт

Чиновник добавил, что ВМФ необходимо расширить номенклатуру беспилотников. Шойгу надеется увидеть на вооружении большее количество роботизированных комплексов. Он призвал использовать оружие, основанного на новых физических принципах.

Ранее Piter.tv писал о том, что Шойгу рассказал об упадке в отношениях России и НАТО.

Видео: YouTube/Минобороны России