Россия запланировала испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Оружие испытают до конца 2019 года.

Россия планирует провести новые испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" до конца года.Тестирование вооружения будет проводиться на морском полигоне Северного флота. Предположительно, сделано это будет из акватории Белого моря. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на личный источник в силовых структурах СЗФО.

Конкретная дата будет назначена по мере готовности материальной части прокомментировали агентству

На данный момент военные устанавливают специальный стенд на базе понтона. Оттуда представители ВС выстрелят "Цирконом" по потенциальной цели противника. В НПО машиностроения, занимающегося разработкой Циркона", данные не прокомментировали.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Пентагоне признали отставание от России по гиперзвуковому оружию.

Видео: YouTube/Оружие Военная техника Армия, Operline Ru