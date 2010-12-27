В США начинают наращивать мощь в отрасли.

В Пентагоне признали отставание от России по гиперзвуковому оружию. Вашингтон заявил, что возникла "асимметрия в боевых возможностях". Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на интервью издания изданию Newsweek. Иностранные журналисты побеседовали с подполковником Робертом Карвером.

Мы не нацеливались на применение сверхзвуковых технологий в качестве оружия. Те, кто стремится стать нашими противниками, решили превратить эту технологию в оружие прокомментировал спикер

В Америке сейчас пытаются устранить разницу в уровне технологий. В ВВС США заявили, что ранее считали себя лидерами в исследовании сверхзвуковых систем. Однако противники превратили эту технологию в оружие, что заставляет Америку развивать эту отрасль. Целью военные считают сохранение господства в будущих сражениях на всех театрах боевых действий".

Сейчас Россия является единственным оппонентом, который сообщил о наличии гиперзвукового оружия. В феврале 2019 года Владимир путин объявил о запуске серии ракет с блоком "Авангард", а также успешно проведенных испытаниях крылатой ракеты "Циркон". В Москве объяснили, что собираются использовать данное вооружение исключительно для защиты территории.

Ранее Piter.tv писал о том, что корвет "Гремящий" оснастят гиперзвуковыми "Цирконами".

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