Шойгу рассказал об упадке в отношениях России и НАТО

Он отметил, что отношения страны с Североатлантическим альянсом с каждым годом становятся только хуже.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что отношения России с НАТО становятся с каждый годом все хуже. Его интервью для программы "Москва. Кремль" Путин" приводят "Вести.Ru".

Он заявил, что партнеры РФ, "ведомые США", выходят из все большего количества соглашений, а пространство безопасности становится все уже и уже. Поэтому угрозы, существовавшие до этого, не только не остановлены, но и с каждым годом "деградируют".

Министр подчеркнул, что Россия хотела бы возобновить сотрудничество с НАТО в том виде, в каком оно было 5 лет назад. При этом 4 декабря страны члены-НАТО по итогам саммита в Лондоне назвали "агрессивные действия" России и международный терроризм основными угрозами безопасности организации.

Ранее мы писали, что саммит "нормандской четверки" может оставить послевкусие разочарования.

Видео: YouTube / Минобороны России