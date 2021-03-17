Российский глава Минобороны Сергей Шойгу оценил идею создания Армии Турана. Об этом чиновник рассказал в интервью казахстанскому информационному агентству. Он уточнил, что под армией Турана подразумевается военный блок, объединяющий в себе все тюркоязычные страны. Ранее о такой инициативе общественности заявили турецкие чиновники.
Ну хорошо, вот вы об этом мечтаете, вы к этому какие-то пытаетесь шаги сделать. Для чего и против кого?
Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ
В Минобороны России напомнили, что на территории государства также проживают тюркоязычные народы, которых "достаточно много".
Напомним, что ранее "Sputnik Казахстан" сообщал дискуссии о возможности создания Армии Турана. План активизировался после рабочего визита министра обороны Турции Хусули Акара в Казахстан в прошлом году. Однако в Минобороны Казахстана заявили, что не получали от Анкары конкретных предложений.
Шойгу назвал слухи о желании России присоединить Казахстан фантазиями.
Видео: YouTube / TENGRI TV
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