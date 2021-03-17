В Минобороны напомнили, что в России живут тюркоязычные народы.

Российский глава Минобороны Сергей Шойгу оценил идею создания Армии Турана. Об этом чиновник рассказал в интервью казахстанскому информационному агентству. Он уточнил, что под армией Турана подразумевается военный блок, объединяющий в себе все тюркоязычные страны. Ранее о такой инициативе общественности заявили турецкие чиновники.

Ну хорошо, вот вы об этом мечтаете, вы к этому какие-то пытаетесь шаги сделать. Для чего и против кого? Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

В Минобороны России напомнили, что на территории государства также проживают тюркоязычные народы, которых "достаточно много".

Напомним, что ранее "Sputnik Казахстан" сообщал дискуссии о возможности создания Армии Турана. План активизировался после рабочего визита министра обороны Турции Хусули Акара в Казахстан в прошлом году. Однако в Минобороны Казахстана заявили, что не получали от Анкары конкретных предложений.

Шойгу назвал слухи о желании России присоединить Казахстан фантазиями.

Видео: YouTube / TENGRI TV