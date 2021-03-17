Глава Минобороны РФ назвал Казахстан братским государством.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал слухи о желании России присоединить Казахстан фантазиями. Об этом в интервью местному изданию Tengrinews.kz рассказал российский чиновник.

Давайте опустимся на землю от всех этих фантазий! У нас нет никакого повода, чтобы что-то делить между собой, и никаких причин, абсолютно. Потому что мы провели полную демаркацию границ еще в 98-м году. Сергей Шойгу, глава Минобороны России

Военнослужащий напомнил, что между Казахстаном и Россией сложились прекрасные братские отношения. Власти подписали договор о государственных границах друг с другом.

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Видео: YouTube / TENGRI TV