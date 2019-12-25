Шойгу объявил о старте программы модернизации военкоматов

Он сравнил военкомат с гардеробной в театре.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в РФ стартует проект по модернизации военкоматов и пунктов отбора во всех субъектах страны. Об этом он сообщил в ходе встречи с главой Тверской области Игорем Руденей, пишет ТАСС.

По словам главы военного ведомства, военный комиссариат схож с гардеробной в театре. Шойгу отметил, что состояние данных учреждений в настоящее время оставляет желать лучшего.

Предлагаю дать старт этому большому мероприятию - приведению в образцовый вид военкоматов, чтобы они были современными, чтобы туда хотелось приходить не по принуждению или по повестке, а по желанию. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Министр уточнил у Рудени, реально ли реализовать данный проект за год, на что глава региона отметил, что область способна уложиться и в более короткие сроки.

Напомним, Шойгу накануне посетил московский военкомат с внезапной проверкой. Его поразил тот факт, что у работников отсутствуют ПК для связи по электронной почте с другими военкоматами.

Ранее Минобороны РФ провело расследование в отношении полковника, "уснувшего" на онлайн-совещании.

Фото: Минобороны России