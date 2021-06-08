Шойгу посетил московский военкомат с внезапной проверкой

Его возмутило отсутствие компьютера в кабинете.

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил один из московских военкоматов с внезапной проверкой. Видео было опубликовано на площадке "Яндекс.Дзен".

На кадрах ролика видно, как глава Минобороны входит в один из кабинетов и выражает недовольство по поводу работы сотрудников военкомата. Шойгу поразил тот факт, что у работников отсутствуют ПК для связи по электронной почте с другими военкоматами. Однако глава военного ведомства отметил, что в кабинете имеются микроволновка и холодильник.

У вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта… Вы что как партизаны-то письма в дупло закладываете? Что это за работа такая? Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Ранее военное ведомство России провело расследование в отношении полковника, "уснувшего" на онлайн-совещании. Позже выяснилось, что военный не спал, а конспектировал выступление Шойгу. Этим также занимались другие офицеры, которые опускали глаза вниз более чем на пять секунд во время речи главы Минобороны.

Видео: Telegram/Военный обозреватель