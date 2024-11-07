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Шойгу назвал киевский режим управляемым извне террористом

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Секретарь СБ РФ напомнил о роли Запада вм украинском кризисе.

В Москве назвали киевский режим управляемым извне террористом. Соответствующее заявление в рамках выступления на 12-ой встрече секретарей Советов по безопасности стран Содружества Независимых Государств (СНГ) сделал бывший российский министр по обороне Сергей Шойгу. Эксперт отметил, что Украина планомерно превращалась коллективным Западом в орудие нанесения для России стратегического поражения на геополитической арене. По словам чиновника, киевский режим с подачи стран-членов НАТО и Вашингтона занимается поставленной задачей.

Киевский режим сейчас превратился в управляемого извне опасного террориста, располагающего, в отличие от международных террористических сетей, собственной промышленностью и контролируемой территорией.

Сергей Шойгу, секретарь Совбеза РФ

Ситуация на поле боя складывается не в пользу Киева, заявил Шойгу.

Фото и видео: Telegram / Zvezdanews

Теги: всу, сергей шойгу, снг, совет безопасности
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России, Происшествия, Терроризм,

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