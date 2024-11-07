Ситуация на поле боя складывается не в пользу Киева, заявил Шойгу

Обстановка на театре военных действий складывается не в пользу армии киевского режима, а страны коллективного Запада встали перед выбором - продолжать финансирование украинских властей и дальнейшее уничтожение народа этого государства или признать сложившиеся реалии, а затем начать договариваться с Москвой. Соответствующее заявление в рамках выступления на 12-ой встрече секретарей Советов по безопасности стран Содружества Независимых Государств (СНГ) сделал бывший российский министр по обороне Сергей Шойгу.
Сейчас Запад поставлен перед выбором - продолжать его финансирование и уничтожение украинского населения или признать сложившиеся реалии и начать договариваться.
Сергей Шойгу, секретарь Совбеза РФ
Шойгу рассказал, когда Путин был готов прекратить атаки энергообъектов Украины.
Фото и видео: Telegram / Zvezdanews
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