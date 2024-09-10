Экс-глава МО РФ сообщил об инициативе Анкары по украинскому кризису.

Киевский режим собственной атакой на Курскую область хотела принудить Москву пойти на переговоры на своих условиях. Соответствующее заявление сделал заместитель российского Совета по безопасности Сергей Шойгу в эфире телеканала "Россия-24". Эксперт пояснил, что еще до вторжения Вооруженных сил в российский приграничный регион глава государства Владимир Путин был готов прекратить воздушные удары по энергетическим объектам на Украине по предложению турецких партнеров. Однако Украина сама отказалась от такой инициативы.

Турция сказала, вот от них поступило такое предложение, давайте мы обязуемся не наносить удары по объектам энергетики, по торговому гражданскому флоту в Черном море. Наш президент принял решение и сказал, да, давайте. Сергей Шойгу, секретарь Совбеза РФ

Сергей Шойгу добавил, что когда Украина отказалась от этой инициативы, то у Кремля такой разворот вызвал большое удивление.

Шойгу рассказал о темпах освобождения украинской территории.

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