Экс-глава МО России сообщил и о темпах продвижения ВС РФ в зоне СВО.

За август и первую неделю сентября 2024 года российскими военнослужащими освобождена почти одна тысяча квадратных километров территории Донбасса. Соответствующее заявление сделал заместитель российского Совета по безопасности Сергей Шойгу в эфире телеканала "Россия-24". Эксперт пояснил, что в ежедневном режиме армия киевского режима в среднем теряет 28 квадратных километров. Гость программы заметил, что темпы продвижения ВС РФ в зоне специальной военной операции увеличиваются.

Самое главное даже не километры - самое главное то, что они теряют каждый день до 2 тысяч убитыми и ранеными. Суммарно, если говорить за 8 дней сентября и август месяц – почти тысяча квадратных километров освобождено. Спасибо нашим ребятам, которые профессионально, с полной самоотдачей... Сергей Шойгу, секретарь Совбеза РФ

Шойгу назвал основой инициатив по Украине стамбульский договор апреля 2022 года.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ