Экс-глава МО РФ сообщил о предпосылках, которые могут начать переговоры с Украиной.

Более 110 стран поддержало мирную инициативу Бразилии и Китая по урегулированию украинского кризиса. В настоящее время существуют и другие предложения,однако для Москвы основой является стамбульский договор, завизированный киевским режимом в апреле 2022 года. Соответствующее заявление сделал заместитель российского Совета по безопасности Сергей Шойгу в эфире телеканала "Россия-24". Эксперт пояснил, что договор всех устраивал. Бывший министр по обороне РФ уточнил, что до того момента, пока Вооруженные силы Украины не будут изгнаны с территории Курской области, речи ни о каких переговорах с противником быть не может.

Разные инициативы были, в прошлом году приезжали страны Африки со своими инициативами, дальше - Бразилия и Китай, к ней присоединилось почти 110 стран, смотрят как это все. На столе много разных предложений, но заявление нашего президента, которое он сделал в МИД, основное. Сергей Шойгу, секретарь СБ РФ

Дополнительно Сергей Шойгу также назвал стремление ВСУ осуществить ядерный террор на Курской атомной электростанции верхним уровнем терроризма.

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