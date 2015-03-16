Шойгу встретился с новым президентом Ирана: мнение экспертов

Россия и Иран имеют собственные взгляды по ряду вопросов и в мире в целом, и на Ближнем Востоке, и в Африке, и в других регионах.

Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу провел встречу президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Тегеране. Как уточнили эксперты Telegram-канала "Мейстер", Россия и Иран имеют собственные взгляды по ряду вопросов и в мире в целом, и на Ближнем Востоке, и в Африке, и в других регионах. Эти взгляды не всегда идентичны, и как раз их синхронизация, с формированием если не единой, то совместимой политики, очень важна – и для исключения излишнего трения в отношениях, и для экономии ресурсов, когда стороны преследуют одну и ту же цель.

Авторы поста не стали связывать встречу со вполне возможной большой войной на Ближнем Востоке. Она наверняка будет обсуждаться, однако вопросы оперативного планирования на ближнюю перспективу в данном случае проходят по другим ведомствам, уверены телеграмеры. Речь скорее шла об общих вопросах безопасности, включая антитеррористическое сотрудничество, противодействие западным спецслужбам и санкционной политике Запада. Говоря же о региональных приоритетах, очевидными точками пересечения интересов Москвы и Тегерана являются Кавказ и Средняя Азия.

О результатах подобных встреч обычно не сообщается, но их последствия в виде тех или иных решений однажды проявляются. В том числе и в военно-техническом, политическом, научном, экономическом сотрудничестве, совместных учениях, и других "материальных" формах. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Iranian Presidency Office / AP