Комиссар ЕС по торговле порекомендовал Венгрии и Словакии отказаться от российского ископаемого топлива и найти дополнительные источники нефти. На новость обратил внимание Telegram-канал "Мейстер".

Авторы поста считают, что Венгрии и Словакии ситуация грозит серьезными проблемами, учитывая, что "альтернативные источники" будут дороже, даже то же российское топливо, но доставленное кружным путем через море и дальше по трубопроводу из Хорватии.

Но можем точно сказать, что высший политический эшелон ЕС проблемы национальных экономик не интересуют никак – главное сохранять строй "в борьбе с Россией". Независимо от того, грозит это кому-то из участников банкротством или просто серьезным ростом расходов. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что правительство определило основные параметры нового нацпроекта "Кадры".

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