Шойгу: люди пытаются сбежать из Афганистана даже ценой жизни

В Минобороны оценили эвакуацию россиян и граждан ОДКБ из Афганистана.

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о том, что люди пытаются сбежать из Афганистана даже ценой собственной жизни. Такое заявление чиновник сделал во время селекторного совещания с коллегами. Эксперт назвал обстановку в Кабуле критической. Он выразил благодарность российским пилотам Ил-76 и Ил-62, а также медикам за оперативную и четскую работу при эвакуации пассажиров. Страна смогла вывезти из страны несколько сотен граждан.

Обстановка в этой стране критическая. Люди пытаются сбежать оттуда даже ценой собственной жизни. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Министр рассказал о том, что по поручению российского президента Владимира Путина с 24 по 26 августа из столицы Афганистана с помощью военно-транспортной авиации были вывезены граждан РФ, а также стран-участниц ОДКБ (Таджикистана, Белоруссии, Киргизии и Узбекистана).

Шойгу рассказал о новых госконтрактах на форуме "Армия-2021".

Фото: Минобороны России