Шойгу рассказал о новых госконтрактах на форуме "Армия-2021"

Глава Минобороны подвел итоги военно-технического форума в 2021 году.

Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу рассказал о новых государственных контрактах на международном военно-техническом форуме "Армия-2021". На селекторном совещании министр уточнил, что РФ подписала соглашения на общую сумму более 500 млрд рублей.

Заключено 45 государственных контрактов на сумму более 500 с лишним миллиардов рублей. Отмечу, что на форуме можно было увидеть новейшее российское вооружение, которое уже поступает в войска. Сергей Шойгу, министр обороны РФ

В рамках мероприятия были задействованы представители 117 стран. В 36 случаях в Россию прибыли делегаты высшего уровня. Порядка 1,5 тысяч отечественных и иностранных компаний продемонстрировали покупателям свои новинки (свыше 28 тысяч образцов техники и вооружения). Широко были презентованы наработки, связанные с искусственным интеллектом, радиоэлектроникой и информационными технологиями.

Минобороны России не рассматривает Украину как угрозу.

Фото: Минобороны России