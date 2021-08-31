Сергей Шойгу назвал украинцев братским народом.

Сергей Шойгу заявил, что Минобороны России не рассматривает Украину как угрозу. Информацией об этом чиновник подлился с журналистов Владимиром Соловьевым в эфире YouTube-проекта "Соловьев Live". Гость программы напомнил, что Москва по-прежнему считает украинцев братским народом.

Я бы не стал про Украину говорить как про угрозу. Это не только наши соседи, мы один народ. Здесь совсем даже рассуждать и размышлять на эту тему не хочется. Потому что это творение, планы и программа, которая реализована, знаете кем, как и за какие деньги. Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Чиновник напомнил, что его мать родилась на территории Орловской области, но после раскулачивания ей вместе с семьей пришлось переехать в Луганскую область. Шойгу надеется на то, что обстановка на Украине изменится и там появится человек, способный прекратить "всю эту вакханалию националистическую". Министр обороны РФ полагает, что русофобия в соседнем государстве не обоснована ни исторически, ни фактологически.

Шойгу: Россия столкнулась в Сирии с хорошо организованными террористами.

Видео: Youtube/Соловьёв LIVE