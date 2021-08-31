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Шойгу: Россия столкнулась в Сирии с хорошо организованными террористами

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В Минобороны РФ назвали задачи для военных в Сирии.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о том, что военные столкнулись в Сирии с хорошо организованными и подготовленными террористами. Этих боевиков чиновник назвал высокопрофессиональными. Такое заявление чиновник сделал в эфире YouTube-проекта "Соловьёв LIVE". Гость шоу заметил, что бандиты смогли ввести монетарную систему, а также систему централизованного налогообложения. Они также были обеспечены налаженной медицинской системой реабилитации и восстановления раненых бойцов.

Шойгу рассказал журналисту Владимиру Соловьеву о том, что Россия не претендует на навязывание собственных идеалов,  принципов и демократических устоев общества. На территории России российские военные имели конкретные цели, связанные с борьбой против терроризма.

Шойгу предложил снять фильм о подвиге летчика Романа Филипова.

Видео: Youtube/Соловьёв LIVE

 
Теги: минобороны, сергей шойгу, соловьёв live
Категории: Новости Сирии, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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