На заседании Госдумы Шнурова застали за рисованием шаржей

В центре рисунка изображены три человека.

Музыканта и с некоторых пор члена Партии Роста Сергея Шнурова застали за рисованием шаржей на заседании Общественного совета при Комитете Госдумы. Об этом пишет Daily Storm.

В центре рисунка, выполненного карандашом, изображены три человека. Возле одного из них надпись "152 статья", а в верхнем правом углу "Елена Алексан". Внизу подпись: "Луч света. 24 марта. День". Значение этого рисунка музыкант отказался расшифровывать, заявив, что он "не искусствовед, а художник".

Также артист рассказал советский анекдот про проститутку, речь в котором шла о слухах и клевете. Стоит отметить, что анекдот пришелся по душе депутатам.

20 февраля лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров объявил о своем вступлении в Партию Роста. Вслед за ним о своем желании уйти в политику заявила Валерия. После этого Ксения Собчак предположила, кто еще из российских звезд мог бы стать депутатом.

Фото: Instagram / shnurovs