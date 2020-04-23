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Шнобелевскую премию получил создатель чучела лося
Сегодня, 8:15
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Шнобелевскую премию получил создатель чучела лося

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Награда досталась шведскому инженеру Магнусу Генсу.

Шнобелевскую премию получил создатель чучела лося. Об этом сообщили организаторы на торжественной 32-ой церемонии вручения наград в области науки и достижения, которые "заставляют сначала засмеяться, а потом — задуматься". Лидером в номинации по технике безопасности стал шведский инженер Магнус Генс. Специалист отметился разработкой чучела дикого животного, которое помогает проверить последствия столкновения транспортного средства с лосем.

Напомним, что в некоторых странах лоси и другие крупные животные нередко выходят на проезжие части, поэтому экологам и зоозащитникам важно знать, какие условия удара о препятствие наиболее и наименее опасны и для животного, и для водителя.

Ранее Шнобелевскую премию вручили ученым, выяснившим, что сердца влюбленных бьются в одном ритме.

Фото и видео: YouTube / Improbable Research
 

Теги: лось, наука, ученые, чучело, шнобелевская премия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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