Награда досталась шведскому инженеру Магнусу Генсу.

Шнобелевскую премию получил создатель чучела лося. Об этом сообщили организаторы на торжественной 32-ой церемонии вручения наград в области науки и достижения, которые "заставляют сначала засмеяться, а потом — задуматься". Лидером в номинации по технике безопасности стал шведский инженер Магнус Генс. Специалист отметился разработкой чучела дикого животного, которое помогает проверить последствия столкновения транспортного средства с лосем.

Напомним, что в некоторых странах лоси и другие крупные животные нередко выходят на проезжие части, поэтому экологам и зоозащитникам важно знать, какие условия удара о препятствие наиболее и наименее опасны и для животного, и для водителя.

Ранее Шнобелевскую премию вручили ученым, выяснившим, что сердца влюбленных бьются в одном ритме.

Фото и видео: YouTube / Improbable Research

