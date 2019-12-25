Шнобелевскую премию вручили ученым, выяснившим, что сердца влюбленных бьются в одном ритме

Приз в категории "Прикладная кардиология" достался группе ученых из нескольких стран.

Шнобелевская премия (Ig Nobel Prize) 2022 года вручена ученым, выяснившим, что сердца влюбленных бьются в одном ритме. Об этом рассказали организаторы официальной церемонии, трансляция которой велась на YouTube-канале награды. Известно, что в рамках премии отмечаются нестандартные исследования, а также абсурдные достижения науки.

В категории "Прикладная кардиология" специалисты отметили работу международной группы из нидерландов, Чехии, Германии, Швеции, Великобритании и Арубы. Эксперты установили, что романтически настроенные партнеры, которые нравятся друг другу на первой встрече, синхронизируют биение своих сердец. В выводах исследования говорится о том, что именно синхронизацию частоты биения сердец принято считать той искрой, которую чувствуют влюбленные друг к другу.

Лауреатам Шнобелевской премии в 10 категориях достались бумажные цилиндры. Этот приз символизирует собой "контейнер для хранения всех имеющихся у них знаний". Также победителей в номинациях наградили копиями банкнот с достоинством 10 триллионов зимбабвийских долларов. Организаторы добавили, что оригиналы этих купюр уже вышли из обращения.

Исследователи из США получили Шнобелевскую премию мира.

Фото и видео: YouTube / Improbable Research

