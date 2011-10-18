Польские ученые придумали, как снизить риск появления мукозита у пациентов.

Шнобелевскую премию — 2022 вручили за изучение пользы мороженого при раке. Об этом рассказали организаторы в ходе прямой трансляции торжественной церемонии. Приз вручается с 1991 года как пародия на "Нобелевскую" премию. Однако Шнобель вручается за такие достижения науки, которые заставляют сначала засмеяться людей, а после - задуматься. В текущем году медицинскую номинацию выиграло исследование, изучающее токсическую химиотерапию. Польские ученые смогли установить, что при этом виде лечения у пациентов будет меньше побочных эффектов в том случае, если один из компонентов заменить на мороженое.

Специалисты объяснили, что у онкологических больницы, проходящих химио- и лучевую терапию, может развиться мукозит. Речь идет о появлении язвочек в ротовой полости, деснах и на языке, которые вызывают трудности во время процесса глотания. Эксперт заметили, что лечение рака разрушает эпителиальные клетки, которыми выстилается ЖКТ. Это делает их уязвимым к инфекциям.

В ходе работы польские ученые провели эксперименты при участии 74 волонтеров. Криотерапия включала три дозы мороженого. Пациентам было рекомендовано есть его медленно. В ходе работы оказалось, что лишь у 28,85% пациентов, которые прошли криотерапию мороженым, развился мукозит. Для сравнения, эта проблема зафиксирована у 59% тех пациентов, которые не употребляли мороженое.

Шнобелевскую премию получил создатель чучела лося.

Фото и видео: YouTube / Improbable Research

