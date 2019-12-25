Школьниц из Киселевска нашли в арендованном их убийцей доме

Пестерников арендовал дом три недели назад.

Подозреваемый в убийстве двух школьниц в городе Киселевск Кемеровской области Виктор Пестерников, совершил преступление в ранее арендованном им доме. Об этом информирует пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по региону.

По данным ведомства, злоумышленник арендовал дом в частном секторе, в котором обнаружили тела девочек, три недели назад.

Напомним, в кузбасском городе Киселевск 7 сентября нашли мертвыми двух школьниц, которые пропали днем ранее после ухода из школы. По факту их пропажи возбудили уголовное дело по нескольким пунктам статьи "Убийство".

В социальных сетях была опубликована запись с камеры видеонаблюдения одного из магазинов, на которой мужчина накануне покупает школьницам сладости, а после уводит их в неизвестном направлении. Позже установили, им является 41-летний местный житель Виктор Пестерников, ранее судимый за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

В настоящее время подозреваемый в убийстве задержан. Он дал признательные показания. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности после произошедшего.

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Фото: СК России