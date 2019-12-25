Шипачев признан лучшим игроком сезона КХЛ по версии хоккеистов

Форвард "Динамо" набрал 65 очков и стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата.

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на официальном сайте турнира опубликовала итоги анонимного опроса на тему "Лучший игрок сезона". В нем приняли участие более 200 хоккеистов из 24 клубов.

Нападающего московского "Динамо" Вадима Шипачева признали лучшим игроком сезона 2019/20. За него проголосовали 31,4% хоккеистов. Второе место занял форвард ЦСКА Кирилл Капризов - 24,6% голосов. Тройку лидеров замкнул одноклубник Шипачева, Дмитрий Яшкин - 10,9%.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата КХЛ Вадим Шипачев провел 61 матч и набрал 65 очков. Он стал лучшим бомбардиром среди всех игроков Лиги. В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина "Динамо" обыграло "Спартак". Клуб должен был встретиться с ЦСКА в полуфинале Западной конференции, но в связи с эпидемией коронавируса КХЛ приняла решение завершить сезон досрочно.

Ранее мы писали, что Вадим Шипачев стал худшим игроком в НХЛ, кто выступал под 87-м номером.

Фото: dynamo.ru