Экс-нападающий СКА Вадим Шипачев стал худшим игроком в НХЛ, кто выступал под 87-м номером

В составе петербургского клуба хоккеист провел пять сезонов.

Издание The Athletic составило список худших игроков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ - прим.), выступавших под игровыми номерами от 0 до 99.

В него вошли восемь российских спортсменов, среди них - бывший игрок СКА Вадим Шипачев, который сейчас выступает в московском "Динамо". В мае 2017 года нападающий подписал контракт с клубом "Вегас Голден Найтс", за который провел три матча и забросил одну шайбу. После отказа играть за фарм-клуб в АХЛ Шипачев был дисквалифицирован. В ноябре 2017 года игрок разорвал соглашение с "Вегасом" и вернулся в СКА.

Напомним, Вадим Шипачев провел в СКА пять сезонов. В составе петербургских армейцев нападающий стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. В мае 2018 года Шипачев подписал контракт с "Динамо".

Ранее стало известно, что СКА может обменять Илью Каблукова и Дмитрия Кагарлицкого.

Фото: ska.ru