Шестеркин ударил американскую звезду "Флориды" во время матча плей-офф НХЛ

В матче незначительно пострадал Мэттью Ткачук.

Российский спортсмен Игорь Шестеркин ударил американскую звезду из "Флориды" во время матча плей-офф Нциональной хоккейной лиги (НХЛ). Инцидент произошел во время матча, организованного между клубом "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Флоридой Пантерз" в рамках пятого матча серии финала Восточной конференции. В конце второго периода российский голкипер ударил иностранного нападающего Мэттью Ткачука. Американец во время атаки "Пантерз" пытался переиграть Игоря Шестеркина с близкого расстояния. В результате он по инерции несколько раз попал клюшкой по амуниции вратаря "синерубашечников". В попытке выгнать оппонента с пятака Шестеркин ударил оппонента в область грудной клетки. По результатам данного эпизода россиянин избежал наказания.

Бобровский вошел в тройку лучших россиян по победам в плей-офф НХЛ.

Фото и видео: Telegram / Сенча со льдом