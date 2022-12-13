Шестеркин со злости швырнул клюшку во время матча с "Вашингтоном"

Инцидент произошел в ходе матча против "Вашингтона Кэпиталз".

Команда "Нью-Йорк Рейнджерс" принимала клуб "Вашингтон Кэпиталз" в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра завершилась в пользу хозяев ледовой арены. В рамках данного матча российский голкипер в конце второго периода совершил серию спасений ворот. После того, как столичные спортсмены нанесли ему несколько ударов клюшкой по экипировке, вратарь со злости отобрал клюшку у одного из соперников, после чего швырнул этот инвентарь в сторону. Далее россиянин вступил в конфликт с рефери, который не сразу просигнализировал об остановке игры. Шестеркин записал на свой счет одну голевую передачу.

Три голевые передачи Панарина помогли "Рейнджерс" переиграть "Монреаль".

Фото и видео: Telegram / Сенча со льдом