Три голевые передачи Панарина помогли «Рейнджерс» переиграть «Монреаль»

Игра закончилась со счетом 4:3.

Представители "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграли "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра проводилась на ледовой арене в канадском городе Монреаль. Встреча завершилась с результатом 4:3 (1:2, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе "синерубашечников" шайбы оппонентам в основное время на 4, 21 и 35 минутах забили спортсмены Алексис Лафренье, Джейкоб Труба и Патрик Кейн. Автором решающего броска в серии буллитов стал Мика Зибанежад. У "Монреаля" голами в воротах соперников отличились на 1, 18 и 34 минутах Кейден Гуле ,Алекс Бельзиль и Джош Андерсон.



Российский нападающий из "Рейнджерс" Артемий Панарин запомнился зрителям матча реализацией ассистентского хет-трика. Хоккеист был признан третьей звездой матча. Форвард команды из Нью-Йорка, его соотечественник Владимир Тарасенко нанес три броска в створ ворот противникам, а также провел два силовых приема. Голкипер "синерубашечников" Игорь Шестеркин отразил 23 броска из 26 по воротам клуба. Форвард "Монреаля" Денис Гурьянов отметился одним ассистом.

Шайба Кузьменко помогла "Ванкуверу" обыграть "Анахайм".

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET