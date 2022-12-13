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Шайба Кузьменко помогла "Ванкуверу" обыграть "Анахайм"

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Форвард забросил 30 шайб в нынешнем сезоне НХЛ.

"Ванкувер" одержал победу над "Анахаймом" в овертайме со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Роджерс-Арене" в Ванкувере.

Нападающий "Ванкувера" Андрей Кузьменко принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота гостей во втором периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Кузьменко провел 63 матча, забросил 30 шайб и отдал 27 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что передача Капризова помогла "Миннесоте" обыграть "Виннипег".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: андрей кузьменко, хк анахайм дакс, хк ванкувер кэнакс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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