Шайба Кузьменко помогла "Ванкуверу" обыграть "Анахайм"

Форвард забросил 30 шайб в нынешнем сезоне НХЛ.

"Ванкувер" одержал победу над "Анахаймом" в овертайме со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Роджерс-Арене" в Ванкувере.

Нападающий "Ванкувера" Андрей Кузьменко принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота гостей во втором периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Кузьменко провел 63 матча, забросил 30 шайб и отдал 27 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что передача Капризова помогла "Миннесоте" обыграть "Виннипег".

Видео: YouTube / SPORTSNET