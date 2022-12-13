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Передача Капризова помогла "Миннесоте" обыграть "Виннипег"

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Форвард набрал 74 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Миннесота" обыграла "Виннипег" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Канада Лайф-центр" в Виннипеге.

Форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов помог своей команде одержать победу. Россиянин отдал голевую передачу на Райана Хартмана, забросившего третью шайбу в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел 65 матчей, забросил 39 шайб и отдал 35 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что передача Кузьменко помогла "Ванкуверу" обыграть "Нэшвилл".

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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