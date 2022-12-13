Передача Кузьменко помогла "Ванкуверу" обыграть "Нэшвилл"

На счету форварда 56 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Ванкувер" обыграл "Нэшвилл" по буллитам со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Роджерс-Арене" в Ванкувере.

Нападающий "Ванкувера" Андрей Кузьменко принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Элиаса Петтерсона, который открыл счет в матче.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Кузьменко провел 62 матча, забросил 29 шайб и отдал 27 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что Овечкин сократил отставание от Гретцки до 78 голов.

Видео: YouTube / SPORTSNET