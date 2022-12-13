Овечкин сократил отставание от Гретцки до 78 голов

На счету форварда 816 шайб в НХЛ.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин обновил личный рекорд по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В матче против "Лос-Анджелеса" его команда уступила со счетом 2:4. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота хозяев. В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин провел 60 матчей, забросил 36 шайб и отдал 25 голевых передач.

Таким образом, в гонке снайперов за всю историю лиги форвард сократил отставание от экс-хоккеиста Уэйна Гретцки до 78 голов. На счету Овечкина 816 заброшенных шайб. У лидирующего канадца 894 гола.

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Видео: YouTube / SPORTSNET