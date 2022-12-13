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Дубль Барбашева принес "Вегасу" победу над "Монреалем"

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Его признали первой звездой матча.

"Вегас" обыграл "Монреаль" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.

Форвард "Вегаса" Иван Барбашев был признан первой звездой матча. Россиянин оформил дубль в ворота гостей. Оба гола стали первыми для хоккеиста после перехода из "Сент-Луиса".

В нынешнем сезоне НХЛ Иван Барбашев провел 63 матча, забросил 12 шайб и отдал 22 голевых передачи.

Ранее мы сообщали, что гол Свечникова помог "Каролине" разгромить "Тампу".

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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