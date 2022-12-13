Гол Свечникова помог "Каролине" разгромить "Тампу"

На счету форварда 22 шайбы в нынешнем сезоне НХЛ.

"Каролина" одержала разгромную победу над "Тампой" со счетом 6:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Пи-Эн-Си-Арене" в Роли.

Нападающий "Каролины" Андрей Свечников помог своей команде добиться успеха. Россиянин стал автором первой заброшенной шайбы в ворота гостей в первом периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Свечников провел 61 матч, забросил 22 шайбы и отдал 32 голевых передачи.

Ранее мы сообщали, что две передачи Тренина помогли "Нэшвиллу" обыграть "Чикаго".

Видео: YouTube / SPORTSNET