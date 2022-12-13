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Две передачи Тренина помогли "Нэшвиллу" обыграть "Чикаго"

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Форвард набрал 20 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Нэшвилл" одержал победу над "Чикаго" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Юнайтед-центр" в Чикаго.

Нападающий "Нэшвилла" Яков Тренин помог своей команде одержать победу. На счету россиянина две голевых передачи. Он помог отличиться Филипу Томасино и Колтону Сиссонсу.

В нынешнем сезоне НХЛ Яков Тренин провел 55 матчей, забросил девять шайб и отдал 11 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что шайба Кузьменко помогла "Ванкуверу" одержать победу над "Торонто".

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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